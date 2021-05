Sturm-Duo jagt die perfekte Saison

Sturm matcht sich in den letzten vier Runden um Platz drei - ein Duo kämpft dabei auch um die perfekte Saison! Denn: Stefan Hierländer und Ivan Ljubic sind die einzigen Sturm-Profis, die in der bisherigen Saison noch in jedem Spiel ihre Knochen hingehalten haben. Sowohl in der Liga als auch im Cup. Bei jeweils 33 Einsätzen halten die beiden Dauerbrenner vor dem Heimspiel am Sonntag gegen Salzburg.