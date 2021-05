Spektakulärer Pavillon öffnet nun in Hartberg

Panorama des Landes

So entsteht ein Panorama der Steiermark, das fernab touristischer Tendenzen zur Beschönigung darstellen soll, „wer wir sind“ - so auch der Titel der Schau. Ergänzt wird dieses künstlerische Panorama im Pavillon, das Astrid Kury kuratiert hat, durch eine Info-Landschaft mit spannenden und toll aufbereiteten Beiträgen über historische, geologische oder auch statistische Fakten zur Steiermark. All das entfaltet in dem von Architekt Alexander Kada entworfenen Pavillon eine eindrucksvolle Wirkung.