„Bei den Jüngeren ist aktuell noch Luft nach oben“

Die Bereitschaft in der Bevölkerung für den „Anti-Corona-Piks“ wird laut oberösterreichs führenden Köpfen in der Impfkoordination immer größer. Und voraussichtlich mit Anfang Juni können sich auch alle - egal welchen Alters - anmelden. Zur gleichen Zeit will man auch mit den Impfungen in 140 oö. Betrieben beginnen.