AUVA reicht´s: Grazer Notärztin fristlos entlassen

Am 22. April ereignete sich der Vorfall in der Behinderteneinrichtung Mosaik in der Grazer Wienerstraße: Die am UKH tätige Notärztin wurde wegen Impfreaktionen in zwei Fällen in die betriebliche Impfstraße gerufen. Dort hätte die Medizinerin laut mehreren Zeugenaussagen unter anderem lautstark gepoltert, man solle „den Dreck nicht weiter verimpfen“ und „aufhören, die Menschen damit umzubringen“.