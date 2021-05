Schwarzenegger-Sohn Patrick ist fit wie nie

Die Fitness-Herausforderung hatte der Schauspieler nicht allein angenommen. Es waren insgesamt 413 Leute seines Fitnessstudios Health House in Hollywood, berichtete „Enterpress News“. Auf die Resultate ist er sehr stolz: „Ich habe einen besseren Fokus für das, was ich machen will, bekommen. Dazu auch mehr Energie und einen besseren Schlafrhythmus.“