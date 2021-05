Frau (34) in Kuchl mit dem Umbringen bedroht

Die Serie an Gewalttaten und Drohungen von Männern gegen Frauen reißt in Salzburg nicht ab. In Kuchl drohte ein Bosnier am Donnerstag seiner getrennt von ihm lebenden Gattin mehrfach mit dem Umbringen. Nachdem die Kroatin Anzeige bei der Polizei erstattet hatte, stellte er sich auf der Polizeiinspektion Golling.