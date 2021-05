Verdacht von indischer Variante nicht bestätigt

Kontaktpersonen abgesondert

„Diese Mutation ist zwar zu sechs Prozent auch in Indien verbreitet. Es handelt sich dabei aber nicht um die gefährlichere Variante“, wird aus dem Büro der Landesrätin ergänzt. Wo sich der Mann genau mit dem Virus angesteckt hat, sei noch unklar, all seine Kontaktpersonen jedenfalls aber bereits abgesondert und in Quarantäne.