Schüler säuberten freiwillig Kreuzweg im Drautal

Eine tolle Sache

Damit der Kalvarienberg - der in seiner Form zu den schönsten barocken Anlagen in Kärnten zählt - auch weiterhin gut zu begehen ist, haben sich Schüler der Landwirtschaftlichen Fachschule Litzlhof gemeinsam mit ihren Lehrern in den Dienst der guten Sache gestellt. Kurz vor dem Ende des Schuljahres haben gleich mehrere Jugendliche mit Motorsägen wucherndes Gestrüpp zurückgeschnitten und trockenes Geäst beseitigt.