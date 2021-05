Wien: Parkpickerl für alle Bezirke kommt!

Und auch jenseits der Stadtgrenzen hält sich die Begeisterung vorerst in Grenzen. Dass vor allem die Pendler, die bei U-Bahn-Stationen alles vollparken, als Grund vorgeschoben werden, regt auf. Er glaube jedenfalls an eine gemeinsame Lösung, meint Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko. Man müsse aber etwa bei Park & Ride stärker zusammenarbeiten. In Niederösterreich gibt es mehr dieser Anlagen als in allen anderen Bundesländern gemeinsam.