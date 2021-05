Ozzy und Sharon Osbourne: Ihre unbekannte Tochter

Sie beschloss, nicht mehr daran teilzunehmen: „Ich dachte, ich brauchte diesen fucking Scheiß nicht mehr.“ Als sie dann bei einer Party war, probierte sie das erste Glas Champagner seit vier Jahren: „Ich beließ es bei einem und ging stolz nach Hause. Ich habe mir eingeredet, dass ich meine Sucht jetzt kontrollieren kann.“ Zwei Wochen später wurde sie eines Besseren belehrt: „Ich hatte so viel getrunken, dass ich ohnmächtig geworden war. Es war so peinlich und gar nicht witzig. Ich lag mit Salatsoße beschmiert am Pool eines Freundes, von der Sonne verbrannt wie ein Hummer.“ Worauf sie beschloss „es reicht“ und sie die Nummer ihres AA-Sponsoren wählte. Inzwischen ist sie in intensiver Einzeltherapie.