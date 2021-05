Linzer Hauptplatz zum „Roten Platz“ mutiert

Rückblick: Die Bürgermeister-Partei hatte anlässlich der Feierlichkeiten rund um den 1. Mai den Hauptplatz mit roter Farbe und dem Slogan „Unser Herz schlägt Linz“ einfärben lassen. Was vor allem von oben durchaus spektakulär wirkte, wird man jetzt schwerer los als gedacht. So war man am Dienstag mit schwerem Gerät angerollt, um der Farbe den Garaus zu machen. Doch die Farbe blieb und die Angelegenheit wurde nur noch schlimmer. Denn weil man die Fugen zu heftig bearbeitete, sind nun unzählige Pflastersteine locker. Bleibt zu hoffen, dass der Regen die Sauerei beseitigt.