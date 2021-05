18-Jähriger nach Brandserie gefasst: Festnahme

Nach dem Brand eines Wirtschaftsgebäudes am 19. April in Schäffern (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld), kam es danach zu weiteren, ähnlichen Vorfällen. So zum Beispiel in der Nacht zum 24. April, wo in Niederösterreich - nur unweit des ersten Brandgeschehens entfernt - ein weiteres Wirtschaftsgebäude in Flammen aufging. Zwei Tage danach ereignete sich im Nahbereich der beiden Tatorte ein vermeintlicher Einbruch in ein Einfamilienhaus, bei dem der Täter versucht hatte, im Keller gelagertes Brennholz zu entzünden.