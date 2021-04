Feuerwehr-Großeinsatz: Scheune brannte lichterloh

Beim Eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwehr Schäffern stand das vordere Drittel der Scheune bereits in Vollbrand. Mit mehreren Rohren wurde in der Erstphase zum einen das restliche Scheunengebäude sowie ein direkt angrenzendes Wohnhaus geschützt und in weiterer Folge der Brand niedergeschlagen, um eine unkontrollierte Ausbreitung zu verhindern.