Modekette Adler droht das Geld auszugehen

Anfang Jänner Insolvenzantrag gestellt

„Es ist ein Drama, dass Adler jetzt, wo es Hoffnungen auf ein Ende der Lockdowns (...) gibt, nun in eine immer schwierigere Lage kommt“, sagte Freude. In Österreich und der Schweiz sowie in Luxemburg sind die meisten Filialen geöffnet. Die Modekette hat Anfang Jänner einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Aschaffenburg in Bayern gestellt. Die Österreich-Tochter ist von der Insolvenz des Unternehmens derzeit nicht betroffen.