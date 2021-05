Corona: Testpflicht bei Ausreise aus Tirol endet

Auch Lage in Spitälern stabil

Auch die Situation in den Tiroler Krankenhäusern sei nach wie vor stabil. Von den aktuell 26 intensivmedizinisch betreuten Covid-Patienten sei einer der mutierten britischen Virusvariante sowie 18 der herkömmlichen britischen Virus-Mutation zuzuordnen. „Es ist angesichts der Entwicklungen vertretbar, die Testpflicht für Tirol auslaufen zu lassen, zumal wir beim Auftreten von Clustern oder einem dynamischen Infektionsgeschehen ohnehin regionale Maßnahmen in den Bezirken und Gemeinden setzen“, so Rizzoli weiter.