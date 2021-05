Straßenbau auf S4 legt historische Schätze frei

Kein Wunder, dass sich Einwohner und Gäste in Bad Sauerbrunn wohlfühlen. Das ist seit Langem so. Das Gebiet rund um den Kurort zählt zu den ältesten besiedelten Regionen Mitteleuropas. Das bestätigen archäologische Grabungen an der S 4. Funde aus mehreren Epochen bis zum Ende des 10. Jahrhunderts sind freigelegt.