„Lindenstraße“-Star lag drei Wochen im Corona-Koma

TV-Star Christian Kahrmann ist wegen einer Corona-Infektion drei Wochen im künstlichen Koma gelegen. Der Schauspieler, der mit Unterbrechungen als Benny Beimer in der TV-Soap „Lindenstraße“ zu sehen war, musste aber noch einen weiteren Schicksalsschlag verkraften. „Als ich am 5. April aufwachte, erfuhr ich, dass mein Vater am gleichen Tag an den Folgen von Covid-19 in Köln gestorben ist“, so der 48-Jährige zur „Bild“-Zeitung.