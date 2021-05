Salzburg: Macht-Demo mit unzähligen Helden

Stichwort Berisha: Der in Salzburg ausgebildete Bayer war Samstagabend in Klagenfurt der Hauptgrund, dass im dritten Duell 2021 nie Spannung aufkam: Nach Junuzovic-Pass im Quarterback-Stil und Ulmer-Volley-Hereingabe stellte der Offensivmann technisch perfekt auf 1:0. Vorm 2:0 und 3:0 bewies der 22-Jährige mit öffnenden Bällen in die Tiefe Übersicht. Zudem holte Berisha (unfassbare Junuzovic-Vorlage) noch einen Elfer raus, den Daka vergab. Bessere Transfer-Werbung hätte der Deutsche Wochen vor der U21-EM nicht machen können. Die Bullen wollen für die positive Saison-Überraschung, die nur noch bis 2022 Vertrag hat, 12 Millionen Euro aufwärts.