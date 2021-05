Sankt Florian ist der Patron der Helfer

„Heiliger Sankt Florian, schütz’ unser Haus, zünd’ andere an!“ Dieses Stoßgebet mag nicht so höflich sein, aber der angesprochene Heilige ist einer der bekanntesten und beliebtesten in der Riege der 14 Nothelfer. Am 4. Mai wird dem ersten österreichischen Märtyrer gedacht. Florian von Lorch soll im 3. Jahrhundert Offizier der römischen Armee und Oberbefehlshaber einer Einheit zur Feuerbekämpfung gewesen sein.