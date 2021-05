Mit SpaceX-Kapsel: Vier Raumfahrer zurück auf Erde

Nach rund sechs Monaten an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) sind vier Raumfahrer sicher auf der Erde zurück. Eine „Crew Dragon“-Kapsel des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX mit den US-Astronauten Michael Hopkins, Victor Glover und Shannon Walker sowie ihrem japanischen Kollegen Soichi Noguchi an Bord wasserte am Sonntagmorgen (MEZ) im Golf von Mexiko vor der Küste des US-Bundesstaats Florida.