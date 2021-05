Umweltfrevel schütteten 500 Liter Altöl in Kanal

Nach skrupellosen Umweltsündern fahndet die Polizei im Tiroler Unterland: Die Täter schütteten in den vergangenen zwei Jahren immer wieder Altöl ins öffentliche Kanalnetz des Abwasserverbandes Reither Ache - alles in allem wohl an die 500 Liter. Das umweltschädliche Öl gelangte in das Klärwerk Going (Bezirk Kitzbühel) und verursachte dort erheblichen Schaden.