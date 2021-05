Der Abbruch steht weiterhin im Raum

Eine Entscheidung über die Regionalliga wird es am Montag auch geben. Eine paritätische Kommission entscheidet, wie es weitergeht - ebenso, ob die Liga aufgestockt wird, da es in Kärnten einen Aufsteiger geben würde. Ein Antrag von Hertha Wels, das mit jeder Platzierung in die Zweite Liga aufsteigen wollte, wurde abgelehnt.