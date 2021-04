Kuranyi tobt nach Urteil im Kinderporno-Prozess

„Das ist Deutschland“

Das Amtsgericht Düsseldorf hatte Metzelder am Donnerstag für die Weitergabe von kinder- und jugendpornografischen Dateien zu einer zehnmonatigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. Der 40-Jährige hatte die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft in Teilen eingeräumt. Daraufhin wurde der Prozess gegen den Star-Kicker bereits am ersten Tag beendet. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Aber die Wut groß - auch bei Kuranyi!