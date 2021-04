Nachhaltig shoppen und dabei auch Gutes tun

Wer doch lieber persönlich im Geschäft einkaufen will, wird bestimmt in den Carla-Shops in Oberwart oder Eisenstadt fündig. Im Beschäftigungsprojekt Carla Eisenstadt stehen aktuell 15 Arbeitsplätze für Transitarbeitskräfte zur Verfügung. Langzeitarbeislose oder Wiedereinsteiger ins Berufsleben, sollen so bessere Chance haben, am Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen.