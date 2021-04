Salzburg ist teuerstes Wohnpflaster

Nicht einmal in Tirol oder Vorarlberg. Dort gab es im Coronajahr kaum eine Steigerung der Preise. Den größten Sprung macht übrigens das Burgenland. Dort zogen die Preise gleich um 16 Prozent an. Die Gründe sind vielfältig (siehe Wirtschafts Magazin in der Blattmitte auf Seiten 2-3). Gerade in Salzburg ist es laut Landesrätin Andrea Klambauer verwunderlich, weil jährlich mehr Wohnungen gebaut werden als tatsächlich Bedarf besteht. Nur dürften eben nicht alle Wohnungen auch am Markt landen. Für die Landesrätin könnten die Gemeinden bei Umwidmungen von Flächen dem entgegenwirken, die gesetzlichen Möglichkeiten wären vorhanden. Sprich: Wer umwidmen will, muss auch geförderte Wohnungen errichten.