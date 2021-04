Ist Sport Mord und wie geht man mit dem Ex um?

Zu den Themen: „Alte Liebe rostet nicht“ und „Warum Fitness-Blogger gefährlich sein können“ diskutiert Sasa Schwarzjirg in ihrer Talkshow „Echt jetzt?!“ mit ihren Gästen: Musiker Andy Lee Lang, Model und Designerin Kerstin Lechner, Fashion-Expertin und Moderatorin Martina Reuter und Schauspieler Nadiv Molcho. Die Promis müssen sich außerdem zwei Spielrunden stellen, in denen so manch pikantes Geheimnis aufgedeckt und ein weiterer Promi aufs Glatteis geführt wird. Die ganze Sendung sehen Sie im Video oben.