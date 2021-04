Der „Bandltanz“ um den Baum muss warten

Maibaum ab 5 Uhr früh

Die Landjugend OÖ hilft traditionellerweise in Linz mit. Die Gruppe aus Neumarkt/Mühlkreis bereitet den Baum für den Hauptplatz vor. Aufgestellt wird er von der Berufsfeuerwehr. Am Welser Stadtplatz stellt die Freiwillige Feuerwehr einen Baum auf. Und in Steyr übernehmen das die Kommunalbetriebe um 5 Uhr früh, um Menschenansammlungen am Stadtplatz zu vermeiden. Wie im Vorjahr gibt die Landjugend Familien den Tipp, Mini-Bäumchen zu Hause aufzustellen: „Wir wollen den Brauch am Leben halten“, betont Chefin Theresa Neubauer.