„Nur“ 281 neue Corona-Fälle in Niederösterreich

Zwei Firmen-Cluster wachsen weiter an

Erhöht haben sich auch die Fallzahlen in zwei der drei bekannten Firmenclustern im Land. Sowohl in einem Betrieb im Bezirk Tulln (insgesamt 16 Fälle), als aber auch in einer Produktionsfirma im Bezirk Krems (insgesamt 14 Fälle) ist mindestens ein weiterer Folgefall aufgetreten. Als wieder genesen gilt dagegen nun eine Person in Zusammenhang mit dem Firmencluster im Bezirk Scheibbs. Insgesamt gelten dort noch 15 Personen als infiziert.