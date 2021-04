Gegen Baum gekracht: Tirolerin (37) sofort tot

Dramatische Szenen ereigneten sich am Mittwoch in den späten Abendstunden in Fügen im Tiroler Zillertal! Eine Einheimische (37) geriet auf der Harter Landesstraße in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und krachte mit voller Wucht gegen einen Baum. Für die Tirolerin kam jede Hilfe zu spät.