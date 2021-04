Junger Motorradlenker nach Auffahrunfall verletzt

Der 22-jährige Motorradlenker aus Friesach wollte rechts in eine Tankstelle einfahren. Dabei verringerte er die Geschwindigkeit und blinkte, um rechts an die Tankstelle zu fahren. Hinter dem jungen Mann fuhr ein 58-Jähriger aus dem Bezirk St. Veit mit seinem Pkw. Trotz sofortiger Vollbremsung und Ausweichmanöver fuhr er dem fast stehenden Motorrad hinten auf. Durch den Aufprall kam der 22-Jährige zu Sturz. Er wurde nach Erstversorgung durch die Rettung und den Notarzt Friesach ins KH Friesach gebracht. Der 58-Jährige und die bei ihm im Fahrzeug mitfahrende Ehefrau blieben unverletzt. Am Auto und am Motorrad entstand ein erheblicher Sachschaden.