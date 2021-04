Konzert-Woche im Sommer mit Bluatschink-Jubiläum

Bluatschink feiert sein 30-Jahr-Jubiläum

Am 27. August wird dann das 30. Bestandsjubiläum der Außerferner Band Bluatschink gefeiert. Toni und Margit Knittel mussten ihr Bluatschink-Fest schon zweimal verschieben, jetzt hoffen natürlich alle Beteiligten, dass der August-Termin hält. Das Dialektduo wird durch zahlreiche prominente Musiker aus ganz Österreich verstärkt, auf die Fans wartet ein toller Konzertabend.Vorfreude herrscht bei Toni Knittel: „1990 gab es das erste Bluatschink-Konzert im Lechtal. Damals hat niemand geahnt, was für ein Erfolgsprojekt da gerade aus der Taufe gehoben wird. 1996, mit dem Hit ,Funka fliaga’ schafften wir den Sprung auch über die Landesgrenzen hinaus. Zum 30. Geburtstag hat der Art Club Imst uns das Angebot gemacht, in der Glenthofhalle in Imst ein Jubiläumskonzert zu organisieren. Margit und ich haben mit Reinhold Bilgeri, Schiffkowitz und den Seern bekannte Musikerkollegen eingeladen und mit Julia aus dem Burgenland ist auch eine Newcomerin dabei. Peter Kaufmann wird dem Publikum sein legendäres „Schalele Kaffee“ einschenken.“