„Corona-Krise feuert kriminelle Energie an“

Sie und Ihr Team haben im vergangenen Jahr 50 verschiedene Betrugsformen aufgedeckt. Was sind denn die „Lieblings-Maschen“?

In vielen Fällen ging es um Erschleichung von Mindestsicherung bzw. Grundversorgung. Flüchtlinge werden oft gezielt beraten, wie sie zu Geld kommen – auch auf illegalem Weg. Ein speziell in Wien auftretendes und im großen Ausmaß geplantes Phänomen ist zum Beispiel der Medizin-Tourismus. Derzeit sitzen fünf Täter einer Bande in Haft, die über diverse Firmenkonstrukte Leute als Mitarbeiter getarnt für einige Monate nach Österreich geholt haben. Um dann auf Kosten der Krankenkasse Operationen oder Zahn-Sanierungen durchführen zu lassen. Dann reisen sie wieder zurück in die Heimat. Die Ermittlungen in diesem Fall laufen zwar noch – aber aktuell stehen wir allein in dieser Causa bei einem entstandenen Gesamtschaden von etwa 2,5 Millionen Euro. Immer wieder stoßen wir aber auch auf Betrüger, die zwar in Österreich gemeldet sind und hier Sozialleistungen kassieren, parallel aber in deren Heimat sogar ihr eigenes Unternehmen leiten.