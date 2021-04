„Feuer frei“ im neuen Trainingszentrum der Polizei

„Bestmöglicher Schutz für Oberösterreicher“

Am Mittwoch machte sich auch Landeshauptmann Thomas Stelzer ein Bild vom neuen Zentrum, Landespolizeidirektor Andreas Pilsl führte ihn durchs Gebäude: „Vor einem Jahr war hier noch ein kleiner Schießplatz. Es ist toll, was hier entstanden ist“, so Pilsl. „Durch diese Ausbildung können die Oberösterreicher bestmöglich geschützt werden“, denkt Stelzer an die Zukunft.