Post beschert Allhaming ab 2022 die Poleposition

Zwei Bagger standen da, Post-Logos zierten die Pfosten der Info-Tafel, Stehtische waren mit gelben Hussen überzogen, auch die Rednerpulte leuchteten so grell wie die Sonne: Am Areal des Logistikzentrums in Allhaming überließ die Post gestern nichts dem Zufall, als der 81 Millionen Euro teure Ausbau eingeleitet wurde.