Langer Winter kommt wegen hoher Heizkosten teuer

Kein Hoch in Sicht

Da auch der April im langjährigen Mittel um etwa 3,5 Grad zu kalt war, gab’s kaum fünf Tage ohne künstlichen Wärmebedarf. Wenn die Vorhersagen der Meteorologen stimmen, dann wird auch noch im Mai der Heizkörper aufgedreht werden: „Temperaturen von zehn bis 15 Grad erwarten uns, ein Frühlingshoch ist nicht in Sicht“, sagt Meteorologe Christian Brandstätter von Meteodata in Seewalchen.