Ragginger schon auf den Spuren von Hrustanovic

„Ich bin mit meinen Leistungen in den Kämpfen zufrieden, aber eine Medaille ist halt noch mal etwas anderes“, räumte der Kraftlackel vorm Heimflug ein. 0:4 war der Kampf auf Augenhöhe gegen Vize-Europameister Kakhelashvili (ein Georgier, nun für Italien im Einsatz) um Bronze verloren gegangen. „Ich habe gesehen, dass ich schon ziemlich knapp dran bin“, weiß Markus, der nach Freilos in Runde eins bereits beim Viertelfinal-0:4 gegen Welt- und Europameister Evloev (Rus) gut auftrat, in der Hoffnungsrunde den Ukrainer Saveta 7:2 niederrang. Das hatten dem Salzburger nicht wirklich viele Experten zugetraut.