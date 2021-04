Champions League: Zidanes Angst vor blauem Wunder

„Real hat regiert!“

Denn Chelsea war der erste englische Verein, der sich von der Super League wieder abgewandt hatte. Und in den Augen von Real-Boss und Super-League-Edelfan Florentino Perez war das der Anfang vom Ende. Die Diskussionen rund ums gescheiterte Milliardenprojekt haben das Vorgeplänkel des heutigen Halbfinal-Hinspiels stark geprägt. Aber Chelsea-Coach Thomas Tuchel fokussierte sich rein auf den Sport und meinte: „Die Aufgabe könnte nicht schwieriger sein. Real hat in den vergangenen Jahren die Champions League regiert.“ Tuchel verweist damit auf die 13 Real-Titel in der Königsklasse, davon vier in den letzten sieben Jahren.