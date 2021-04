42-Jähriger bei Umbauarbeiten schwer verletzt

Ein 42-jähriger Arbeiter aus dem Bezirk Spittal an der Drau stürzte am 26.04., vormittags, bei Umbauarbeiten in der Gemeinde Kleblach-Lind von einer Leiter aus ca. 2,5 Metern zu Boden. Er erlitt dabei schwere Verletzungen und musste vom Rettungshubschrauber RK1 in das Krankenhaus Spittal an der Drau geflogen werden.