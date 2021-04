Wien: „Abwärtstrend“ bei Zahl der Spitalspatienten

Aktuell sind in den Häusern des Gesundheitsverbunds 368 an Covid erkrankte Menschen auf Normalstationen in Behandlung. Die Zahl der Intensivpatienten lag am Montag dort bei 147, wie ein Sprecher des Gesundheitsverbundes der APA berichtete. In ganz Wien, private Anstalten bzw. Ordensspitäler etwa miteingerechnet, waren es laut Gesundheitsministerium 183 Intensivpatienten.