Sophia Thiel gesteht: „Ich habe eine Essstörung“

Kampf gegen „Monster in mir“

Trotzdem sei sie mit Mobbing konfrontiert gewesen, in der „perfektionistischen Bodybuilder/Lifestyle-Welt“ seien die Ansprüche immer größer geworden, die Situation habe sich zugespitzt: „Ich wollte immer mehr abnehmen, mehr Muskeln aufbauen.“ Schlussendlich sei es zu „unkontrollierten Fressanfällen“ gekommen. Irgendwann wurde der Druck zu groß, Thiel wollte den ständigen Kampf nicht mehr „vor so vielen Augen austragen“, nahm sich eine Auszeit, in der sie eine Therapie gegen „das Monster in mir“, das sie „handlungsunfähig“ gemacht hätte, begann.