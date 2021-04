Im Hohenemser Szeneviertel ist „öko“ richtig hip

„Gwand und Kaffee“

Die sympathische Allgäuerin Eva-Katharina Heerdegen bietet in ihrem Concept-Store faire Fashion und Kaffee. Die 33-Jährige, die übrigens ihr Herz an Radrennfahrer Matthias Brändle verloren hat, möchte die Welt nicht nur ein bisschen schöner, sondern auch besser machen. Daher findet der Kunde in „Herr Degen - Gwand und Kaffee“ ausschließlich Mode-Labels, die nicht nur angesagt sind, sondern zudem transparent agieren und nachhaltig produzieren.