Rapid-Coach Kühbauer droht eine negative Premiere

Ihn muss Grün-Weiß in den Griff kriegen, sonst droht eine negative Premiere in Kühbauers Amtszeit: vier Liga-Spiele in Serie ohne Sieg! In der Meistergruppe holten die Tiroler in den ersten vier Runden nach Salzburg (9) die meisten Zähler (6), liegen vor Wolfsberg (6) und Rapid (5). Die Bilanz Kühbauers seit seinem Amtsantritt im Oktober 2018 (inklusive Cup, siehe Tabelle oben) liest sich überwiegend positiv.