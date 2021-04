64-Jähriger mit Leiter umgekippt: schwer verletzt

Der Mann war mit Aufräumarbeiten im Bereich seiner Hauseinfahrt bzw. de Carports beschäftigt. Dabei stand er in einigen Metern Höhe auf einer Aluminiumleiter, die plötzlich umkippte. Seine Gattin hörte einen lauten Knall und fand ihren Ehemann regungslos am Asphaltin der Hauseinfahrt liegen. „Der 64-Jährige dürfte von der Leiter gefallen bzw. mit dieser umgekippt sein, am in der Einfahrt abgestellten Pkw abgeprallt und in weiterer Folge am Asphalt aufgeschlagen sein“, schildert ein Polizist.