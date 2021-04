Der Standort des neuen Geschäfts ist umstritten

Manuela Raffelsberger führt den 99. Billa-Markt in Kärnten, 16 Mitarbeiter sind für die Kunden da. Elf neue Arbeitskräfte wurden eingestellt. „Fünf haben zuvor in der Lebensmittelbranche in Villach gearbeitet und jetzt einen Job in ihrem Heimatort“, sagt Vertriebsmanager Gernot Bacher.