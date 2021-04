Ab ins Stadion! „Schritt zurück zur Normalität“

„Wir hoffen, dass das ein Schritt zurück in die Normalität im Fußball ist“, atmet etwa GAK-Geschäftsführer Matthias Dielacher durch. Laut Spielplan der Bundesligen dürfen sich jedoch nur Lafnitz, das am 21. Mai Austria Lustenau empfängt, und die „Rotjacken“ (haben im Derby Kapfenberg zu Gast) in der laufenden Saison noch ein wenig freuen. Denn Sturm (in der letzten Runde auswärts bei Wolfsberg) und Hartberg (in St. Pölten) könnten erst in einer möglichen Relegation um den Europacup in den „Fan-Genuss“ kommen.