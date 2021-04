Natascha Kampusch: „Gelernt, mein Herz zu öffnen“

Der schaurige Ort mit dem Haus drauf war ihr davor als eine Art Entschädigung zugesprochen worden für jene acht Jahre, die sie in diesem nur acht Quadratmeter kleinen Keller gefangen gehalten worden war. 1998 war die damals Zehnjährige bekanntlich auf dem Schulweg vom arbeitslosen Wolfgang Priklopil gekidnappt worden und verschwand in dieser Welt in Strasshof bei Gänserndorf. Als 18-Jährige gelang ihr Ende August 2006 in einem unbemerkten Moment die dramatische Flucht, Priklopil nahm sich daraufhin das Leben. Das weltweite Echo war enorm.