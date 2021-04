Blinden Linzer ausgeraubt: zwei Jahre Gefängnis

Täter an der Stimme erkannt

Die echte Polizei schnappte den falschen Ordnungshüter kurz nach dem Überfall im Bahnhofspark. Und auch sein Leugnen nutzte ihm nicht. Er hatte wohl nicht mit dem gut geschulten Gehör seines blinden Opfers gerechnet. Der 32-Jährige konnte den Räuber, der sich bei der Polizei immer mehr in Widersprüche verwickelte, an der Stimme identifizieren. Überdies hatte er auch noch das Bargeld bei sich. In genau jener Stückelung wie sie der Sehbehinderte in der Geldtasche gehabt hatte.