GAK: Plassnegger führt die Roten in die Zukunft

Über die Qualifikation des ehemaligen Deutschland- und Griechenland-Legionärs gab’s vereinsintern keine Diskussion: Der 43-jährige Trofaiacher, der schon in seiner Jugend bei den Roten kickte, übernahm den GAK als Trainer beim Neubeginn in der ersten Klasse, feierte drei Aufstiege. Und er hat auch Bezug zur goldenen GAK-Zeit, war 2004 beim 1:0-Sieg in Liverpool als Aktiver dabei.