Bayern feiert souveränen 2:0 Sieg gegen Leverkusen

Für Bayern München ist der neunte Fußball-Meistertitel in Folge und der 31. insgesamt zum Greifen nahe. Der Titelverteidiger setzte sich am Dienstagabend gegen Bayer Leverkusen mit 2:0 durch und baute den Vorsprung auf den beim 1. FC Köln mit 1:2 unterlegenen Verfolger RB Leipzig auf bereits zehn Punkte aus. Damit benötigen David Alaba und Co. in den ausstehenden vier Partien nur noch drei Zähler, um fix als Erster über die Ziellinie zu gehen.