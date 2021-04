Mit einem Rudergerät bleiben Sie jetzt fit

Wer den Profis schon einmal beim Rudern zugesehen hat, weiß, wie anstrengend das sein kann. Rudern trainiert vor allem den Oberkörper, die Schultern, den Rumpf und die Arme. Wer viel rudert, trainiert aber nicht nur die Muskulatur, sondern vor allem auch die Ausdauer. Denn beim Rudern kommt vor allem auch das Herz-Kreislauf-System in Schwung. Bei einer ausgiebigen Rudereinheit werden im Schnitt rund 500 Kilokalorien verbrannt - damit in etwa so viel wie beim Laufen.